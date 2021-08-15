İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cemevi üzerinden provokasyona girişen odaklara tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin saldırıya uğramasını fırsat bilen birtakım odaklara dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Soylu, ''Türkiye'de bir sünni ve alevi meselesi var mı? Bunun var olduğunu söyleyen çarpılır. Böyle bir meselemiz hiçbir zaman olmamıştır ama bir mesele var; acaba Türkiye'de hangi fay hattını tetikleyebiliriz? böyle bir mesele var.'' dedi.
Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin saldırıya uğramasıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
Nasıl ekonomik olarak bizi sıkıştırmak isteyenler Türkiye'nin üzerine bir oyun kurgulamaya çalışmışlarsa, altını çizerek söylüyorum Batı'nın ve başka yerlerin birtakım istihbarat yapıları ciddi bir provokasyon içindedir.
''BU SALDIRILARI İLK KEZ GÖRÜYOR DEĞİLİM''
Buradan milletimize seslenmek istiyorum. Bugün Pendik'te bir cemeviyle ilgili hakikaten hiçbirimizin tasvip etmediği, etmeyeceği bir saldırı söz konusu oldu. Arkadaşlar ben bu saldırıları ilk kez görüyor değilim. Burada bir kez daha söylüyorum. Bu tip olayların faillerinin ya ikisi bulunmamıştır bugüne kadar, ya üçü. Net olarak bunu söyleyebiliriz.
TÜRKİYE'DE BİR SÜNNİ VE ALEVİ MESELESİ VAR MI?
Peki, Türkiye'de bir sünni ve alevi meselesi var mı? Bunun var olduğunu söyleyen çarpılır. Böyle bir meselemiz hiçbir zaman olmamıştır ama bir mesele var; acaba Türkiye'de hangi fay hattını tetikleyebiliriz? böyle bir mesele var.
NE OLMUŞTU?
Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camlarının kırılması sosyal medyada belli odaklar tarafından kullanılmış ve iç karışıklık çıkarılmaya gayret edilmişti.
Çok geçmeden cemevine saldıran iki şahsın kimlikleri belli olmuştu. Şüphelilerden Erol Bozkurt'un kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, Şahin'in ise kasten yaralama suçundan asayiş kaydının bulunduğu belirtildi. Diğer yandan iki ismin de Alevi olduğu öğrenilirken, şahısların olay günü alkol aldıkları ve kalacak yer bulamayınca cemevinin camını kırıp içeride uyudukları tespit edilmişti.
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