İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cemevi üzerinden provokasyona girişen odaklara tepki

Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin saldırıya uğramasıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Nasıl ekonomik olarak bizi sıkıştırmak isteyenler Türkiye'nin üzerine bir oyun kurgulamaya çalışmışlarsa, altını çizerek söylüyorum Batı'nın ve başka yerlerin birtakım istihbarat yapıları ciddi bir provokasyon içindedir.

''BU SALDIRILARI İLK KEZ GÖRÜYOR DEĞİLİM''

Buradan milletimize seslenmek istiyorum. Bugün Pendik'te bir cemeviyle ilgili hakikaten hiçbirimizin tasvip etmediği, etmeyeceği bir saldırı söz konusu oldu. Arkadaşlar ben bu saldırıları ilk kez görüyor değilim. Burada bir kez daha söylüyorum. Bu tip olayların faillerinin ya ikisi bulunmamıştır bugüne kadar, ya üçü. Net olarak bunu söyleyebiliriz.