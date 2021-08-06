Malatya Yazıhan'da deprem! Çevre ilçelerde de hissedildi! 6 Ağustos son depremler
Son dakika... Malatya'da 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.57'de merkez üssü Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe mahallesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 6 Ağustos son depremler listesi...
Malatya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe mahallesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.57'deki deprem yerin 1.4 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
İlk gelen bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ (6 AĞUSTOS 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.06 10:57:04 38.6783 38.1527 1.4 -.- 3.4 3.4 BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2021.08.06 10:02:53 36.2063 27.2198 9.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 10:02:34 36.2622 27.2240 8.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 10:00:41 36.3062 27.0850 21.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 10:00:18 36.3350 27.1682 25.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 09:46:16 39.0363 35.8505 5.3 -.- 1.7 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2021.08.06 09:41:47 36.2253 27.1262 14.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:34:10 36.3635 27.1845 18.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 09:32:43 35.9060 27.2468 7.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:30:34 36.3383 27.0817 5.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:16:40 36.3313 27.0512 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:14:11 36.3523 27.1408 14.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 09:13:02 36.3125 27.1162 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:02:19 36.3593 27.0045 10.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 08:59:14 36.3123 27.0083 7.8 -.- 3.5 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.06 08:55:06 36.8998 34.7715 15.6 -.- 1.5 -.- KERIMLER-TARSUS (MERSIN) İlksel
2021.08.06 08:10:19 40.5107 28.8892 16.4 -.- 1.8 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2021.08.06 08:07:02 36.3153 27.2472 1.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 08:02:36 36.3028 27.1635 9.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:38:05 36.3932 27.1173 7.7 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:33:12 36.3557 27.2793 10.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:30:29 36.2425 27.1765 9.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:21:21 36.2817 27.1850 18.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:15:33 36.3020 27.0333 9.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 07:12:54 36.0325 27.2388 64.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 06:59:50 36.2258 27.1332 26.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 06:58:23 36.3273 27.2565 15.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 06:48:43 36.3398 27.0992 13.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 06:34:33 36.3512 27.1750 4.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 06:33:57 36.3233 27.2262 7.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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