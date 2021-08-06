Malatya Yazıhan’da deprem! Çevre ilçelerde de hissedildi! 6 Ağustos son depremler

Malatya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe mahallesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.57'deki deprem yerin 1.4 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk gelen bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.