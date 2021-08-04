Didem Arslan Yılmaz'a tehdit ve hakaretten dava!

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başsavcılık, Yılmaz hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Didem Yılmaz'ın eski İSPARK görevlisi Aykut Arıkan'a karşı "P...vk, belediye ile görüşüyorum, seni attıracağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi.