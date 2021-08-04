Didem Arslan Yılmaz'a tehdit ve hakaretten dava!
Son dakika haberine göre: Şişli'de geçen yıl 19 Mart'ta İSPARK görevlisine hakaret eden Didem Arslan Yılmaz hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi.
Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'deki Harbiye Abdi İpekçi Caddesi'nde geçen yıl 19 Mart günü saat 13.00 sıralarında sıralarında park ücreti isteyen İSPARK görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan bu nedenle Yılmaz Ailesinin şikayeti üzerine İSPARK'taki işinden atılmıştı.
Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başsavcılık, Yılmaz hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Didem Yılmaz'ın eski İSPARK görevlisi Aykut Arıkan'a karşı "P...vk, belediye ile görüşüyorum, seni attıracağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi.
İddianamede, Didem Arslan Yılmaz'ın eşi Kürşat Yılmaz ile İSPARK çalışanı Aykut Arıkan da sanık olarak yer aldı. Arıkan'a Kürşat Yılmaz'ı iterek yere düşürdüğü gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.
Didem Arslan Yılmaz'ın işten attırdığı İSPARK çalışanı Aykut Arıkan yaşadıklarını SABAH'a anlatmıştı: "18 lira için benimle tartıştılar. Didem hanım yanımda İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'u arayıp küfürlü bir ifadeyle işten atılmamı söyledi.
Kısa süre sonra, 6 yıldır çalıştığım İSPARK'tan çıkışım verildi. Hem küçük oğlum engelli, hem de eşim böbrek hastası."
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