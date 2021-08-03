Son dakika: 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika:İçişleri Bakanlığı, ''Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK /KCK'den kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'den kaçan 2 örgüt üyesi daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt üyelerinden birinin 1997'de terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği, ötekinin de örgütün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği belirlendi. Böylece; 2021 yılı içerisinde yalnızca ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 120'ye yükseldi.