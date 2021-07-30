Son dakika: Yeni YÖK Başkanı Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar oldu

Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık bulundu. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesi. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesi (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya). İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çoçuk babası.

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