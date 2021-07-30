30 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika: Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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Son dakika: Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Son dakika haberleri... Kocaeli genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması ve havai fişek atılması ikinci bir karara kadar yasaklandı.

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