Fidan bağışı nasıl yapılır? Yangın bölgelerine fidan desteğinden bulunmak isteyen vatandaşlar, fidan bağışının nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarda zarar gören tüm ormanların tekrar ağaçlandırılması için kampanyalar başlatıldı. TEMA Vakfı tarafından fidan bağışı kabul ediliyor. Peki, fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA 1 fidan fiyatı kaç TL? Yangın bölgeleri için fidan bağışı nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

TEMA FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı üzerinden fidan bağışında bulunabilirsiniz. Fidan bağışı yapabilmek için TEMA'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan "tema.org.tr/yenidenyesertecegiz" sayfası üzerinden gerekli adımları takip ederek ya da belirtilen bankaya bağış yapabilirsiniz.

1 FİDAN KAÇ TL?

Yangın bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı tarafından başlatılan çalışmalarda fidan bağışı için 1 fidan 10 TL olarak belirlendi.

Yalnızca tema.org.tr üzerinden yapılan bağoşlarda e-sertifika gönderimi yapılıyor.

YOĞUNLUK YAŞANIYOR

TEMA Vakfı'nın web sitesinde aşırı yoğunluk sebebi ile aksaklıklar yaşanıyor. Fidan bağışı için seferber olan vatandaşlar, TEMA Vakfı'nın resmi internet sitesinde akın ediyor.