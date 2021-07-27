Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Maraş tepkisi: KKTC'yi muhatap almayı öğrenin
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında AB'ye KKTC konusundaki açıklamaya ilişkin tepki gösterildi. Açıklamada "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AB'ye KKTC konusundaki açıklamaya ilişkin tepki gösterildi.
BİR DEĞERİ VE HÜKMÜ YOKTUR
AB adına bugün (27 Temmuz) Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz.
Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir.
KKTC'Yİ MUHATAP ALMAYI ÖĞRENİN
Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğimiz tamdır. Maraş açılımı KKTC Hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004'te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC'yi muhatap almayı öğrenmelidir.
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