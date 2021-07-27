Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Maraş tepkisi: KKTC'yi muhatap almayı öğrenin

BİR DEĞERİ VE HÜKMÜ YOKTUR

AB adına bugün (27 Temmuz) Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz.

Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir.