Devlet Arhavi'deki sel felaketinin yaralarını sarıyor: Eşya bedellerinin yüzde 60'ı hesaplara yattı

EVLERDEKİ GEREKLİ TEMİZLİK YAPILIYOR

"Kiminin 40 yıllık birikimleri heba oldu. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Halka müteşekkiriz, burada çalışanlar nereden gelirse gelsin Arhavi'nin öz kardeşi gibi çalışıyorlar. Aynısını Rize'de Güneysu'da diğer yerlerde gördük. Devlet Su İşleri'nin bu zamana kadar yapmış olduğu tahkimatlar olmasaydı daha da kötü bir durumla karşılaşabilirdik. Bundan sonra alacağımız tedbirlerle de vatandaşlarımızın hasarlarını gidererek bu tür afetlerle karşı karşıya kalmamayı umuyoruz. Almanya'dan Çin'e kadar Belçika'ya kadar her yerde bu durumlar oluyor. Bu yağmurun Batum'a gittiğini gördük. Devletimiz güçlü. Bunların üstesinden gelecek kabiliyete sahip. Sosyal medyada ve diğer yerlerde çok büyük sel aldı deniyordu. Bir ara dere taştı. Ekipler akan yerleri kestiler. Evlerdeki gerekli temizlikler de yapılıyor."