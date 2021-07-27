Devlet Arhavi'deki sel felaketinin yaralarını sarıyor: Eşya bedellerinin yüzde 60'ı hesaplara yattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesi Arhavi'de son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu eşya hasarlarına yönelik ödemelerin başlandığını duyururken bölgede 1500 personelin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakan Soylu, selden etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu.
YENİ PROJE DEVREYE GİRECEK
"Şehir içindeki kapalı dereler bu yağışlarda ciddi risk oluşturuyor. Burada da maalesef duvarı yıkıp attı ve su bastı. Kapalı derenin açılmasına karar verdik. Bu artık sürdürülebilir bir durum değildir. Güneysu'da yaptığımız proje gibi burada da yapacağız. Üstü kapalı olan derelerin bu riskini ortadan kaldırabilmek için. 85 yılında yapılmış. Üstünün açılıp çevredeki evlerin su taşkınlarıyla karşı karşıya kalmaması için değerlendirme yapılıyor."
1500 PERSONELLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Burada şuanda 444 araç çalışıyor. 1500 personelle birlikte. Hangi evleri su basmışsa yine araçlarımızla birlikte sular geri çekilecek. Arama kurtarma çalışmaları hem Murgul'da hem de Rize de devam ediyor. 3 vatandaşımız kaybolmuştu. Çalışmalar devam ediyor. Bu esnada yaptığımız Arhavi'nin temizliği %95 oranında bitti. Gerek esnafımızın hasarları gerek araç hasarlarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlarla birebir mağdurlarla görüşüldü. Yaklaşık 300'ün üzerinde işletme burada önemli bir seviyede çalışamaz hale geldi.
EVLERDEKİ GEREKLİ TEMİZLİK YAPILIYOR
"Kiminin 40 yıllık birikimleri heba oldu. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Halka müteşekkiriz, burada çalışanlar nereden gelirse gelsin Arhavi'nin öz kardeşi gibi çalışıyorlar. Aynısını Rize'de Güneysu'da diğer yerlerde gördük. Devlet Su İşleri'nin bu zamana kadar yapmış olduğu tahkimatlar olmasaydı daha da kötü bir durumla karşılaşabilirdik. Bundan sonra alacağımız tedbirlerle de vatandaşlarımızın hasarlarını gidererek bu tür afetlerle karşı karşıya kalmamayı umuyoruz. Almanya'dan Çin'e kadar Belçika'ya kadar her yerde bu durumlar oluyor. Bu yağmurun Batum'a gittiğini gördük. Devletimiz güçlü. Bunların üstesinden gelecek kabiliyete sahip. Sosyal medyada ve diğer yerlerde çok büyük sel aldı deniyordu. Bir ara dere taştı. Ekipler akan yerleri kestiler. Evlerdeki gerekli temizlikler de yapılıyor."
85 MİLYON TL'LİK HASAR OLUŞTU
"Birçoğunun ödemelerine başlandı. Eşyaların %60 civarı hesaplarına yatmıştır. Araç hasarlarıyla ilgili de tamircilere götürülerek masrafları karşılanacak. İşletmelerle de konuştuk. Kendi değimimizle helalleştik. İnşallah birlikte bu yaraları sararak yola devam edeceğiz. Şuana kadar toplam burada eşya, işyeri ve araç toplam 85 milyonluk hasar gerçekleşti. Bunlarda altyapı ve yeni yapılacak onarımlar yok" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye beklenmedik fırsat! İkramiyeleri etkilemiyor, 6 ay içinde başvuru gerekiyor! O detay dikkat çekti...
- Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme yolları...
- Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...
- İvme terse döndü! Bankaların yarışı hepten kızıştı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın değişen faiz oranları...
- Kabine Toplantısı son dakika: Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
- Polis alımları için kritik tarih... 28. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? 28. POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı son dakika: Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 1000 hakim ve savcı alımı...
- ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
- İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...
- LGS ikinci tercihler ne zaman bitiyor? 2021 LGS lise 1. yerleştirmeye esas nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB takvimi!
- Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yapılacak mı? Neler görüşülecek?
- İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Son gelişmeler...