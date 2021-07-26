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Son dakika: Türkiye'den Tunus'taki darbe girişimi hakkında sert tepki

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika: Türkiye'den Tunus'taki darbe girişimi hakkında sert tepki

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Tunus'ta kalkışılan darbe girişimine tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021'de halkın iradesini temsil eden Meclisin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Tunus'un bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsüne sahip olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunmasının Tunus için olduğu kadar bölge için de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bakımdan Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."

FAHRETTİN ALTUN'DAN TUNUS MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunus'ta kalkışılan darbe girişimine tepki gösterdi.

İşte Altun'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama;

"Türkiye her zaman demokrasinin ve halkın yanındadır. Geçmişte, yönetim gücünün seçimler aracılığıyla yapılmadığı dönemlerde bizler de oldukça zor zamanlar geçirdik. Bu nedenle Tunus'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyor ve demokrasinin bir an önce tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz."

İBRAHİM KALIN'DAN TUNUS'A DESTEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İbrahim Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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