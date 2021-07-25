FETÖ'nün 15 Temmuz hezimeti İYİ Parti'nin yarası oldu! Halkı açık açık böyle tehdit ettiler
Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde skandal bir olay yaşandı. Bilecik Valiliği tarafından kurulan 15 Temmuz Planlama Komisyonu'nda belediyeyi temsilen bulunan İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, 15 Temmuz Şehitler Parkında yapılacak olan anma töreninin programdan çıkartılmasını istedi, vatandaşları tehdit etti. Meral Akşener'in Rize provokasyonuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden de skandal bir mesaj paylaşan İYİ Partili Gürses, halkı aşağılayarak açıkça hakaret etmişti.
30 kişiden oluşan komisyon üyeleri Gürses'in talebini reddetti. Bunun üzerine Ahmet Gürses, "İleride hükümet değişirse, orada fotoğraf çektirenler yargılanır" diyerek vatandaşı tehdit eden skandal sözler sarfetti.
IŞIKLARI AÇMADILAR
Alınan komisyon kararlarının ardından ertesi gün Bilecik'te binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Parkı'na akın etti. Hava kararmaya başlayınca bölgedeki projektörlerin yanmasını bekleyen vatandaşlar, aydınlatmaların açılmamasıyla karanlığa mahkûm edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, anma programlarının yapıldığı alanı aydınlatmak için AFAD'dan yardım istedi.
AFAD ise kalabalığın olduğu bölgeyi, gönderdiği araçların projektörleriyle aydınlattı. Bu arada CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ise, göreve geldiği günden bu yana kentteki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda temizlik ve bakım yaptırmaması tepki çekiyor. Parkın içindeki Rabia heykeline "Ucube şey" diyen Şahin'in, tepkilere rağmen aynı tavrını sürdürmesi dikkat çekiyor.
İYİ PARTİLİ GÜRSES HADDİNİ DAHA ÖNCE DE AŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'ın Rize İkizdere'yi ziyareti sırasında partililerin esnafa saldırmasının ardından, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı İYİ Partili Ahmet Gürses, sosyal medya hesabından, Akşener'i protesto edenlere ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar paylaşarak, "Genel Başkanımızı protesto eden şu tiplere bir bakın. Arap çölündeki deve b..ku sizden daha güzel görünür. Bir poşet makarna daha fazla almak için şu yaptığını malAKlığa" değer mi" diye yazdı.
Gün içerisinde yapılan paylaşıma vatandaşlardan büyük tepki geldi. Bunun üzerine Gürses, çirkin paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırmak zorunda kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?
- AÖL ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...
- Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?
- Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- KPSS Lisans ne zaman? 2021 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Lise tercih sonuçları için kritik hafta! 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Acil durum uyarısı nedir? iPhone Test Alert Notification "Evde kal Türkiye" bildirimi ne anlama geliyor?
- Galatasaray PSV maçı ne zaman? 2021 GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu...
- Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? Resmi açıklama!
- ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?