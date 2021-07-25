FETÖ'nün 15 Temmuz hezimeti İYİ Parti'nin yarası oldu! Halkı açık açık böyle tehdit ettiler

İYİ PARTİLİ GÜRSES HADDİNİ DAHA ÖNCE DE AŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'ın Rize İkizdere'yi ziyareti sırasında partililerin esnafa saldırmasının ardından, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı İYİ Partili Ahmet Gürses, sosyal medya hesabından, Akşener'i protesto edenlere ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar paylaşarak, "Genel Başkanımızı protesto eden şu tiplere bir bakın. Arap çölündeki deve b..ku sizden daha güzel görünür. Bir poşet makarna daha fazla almak için şu yaptığını malAKlığa" değer mi" diye yazdı.

Gün içerisinde yapılan paylaşıma vatandaşlardan büyük tepki geldi. Bunun üzerine Gürses, çirkin paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırmak zorunda kaldı.