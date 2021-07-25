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FETÖ'nün 15 Temmuz hezimeti İYİ Parti'nin yarası oldu! Halkı açık açık böyle tehdit ettiler

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Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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FETÖ'nün 15 Temmuz hezimeti İYİ Parti'nin yarası oldu! Halkı açık açık böyle tehdit ettiler

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde skandal bir olay yaşandı. Bilecik Valiliği tarafından kurulan 15 Temmuz Planlama Komisyonu'nda belediyeyi temsilen bulunan İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, 15 Temmuz Şehitler Parkında yapılacak olan anma töreninin programdan çıkartılmasını istedi, vatandaşları tehdit etti. Meral Akşener'in Rize provokasyonuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden de skandal bir mesaj paylaşan İYİ Partili Gürses, halkı aşağılayarak açıkça hakaret etmişti.

30 kişiden oluşan komisyon üyeleri Gürses'in talebini reddetti. Bunun üzerine Ahmet Gürses, "İleride hükümet değişirse, orada fotoğraf çektirenler yargılanır" diyerek vatandaşı tehdit eden skandal sözler sarfetti.

IŞIKLARI AÇMADILAR
Alınan komisyon kararlarının ardından ertesi gün Bilecik'te binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Parkı'na akın etti. Hava kararmaya başlayınca bölgedeki projektörlerin yanmasını bekleyen vatandaşlar, aydınlatmaların açılmamasıyla karanlığa mahkûm edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, anma programlarının yapıldığı alanı aydınlatmak için AFAD'dan yardım istedi.

AFAD ise kalabalığın olduğu bölgeyi, gönderdiği araçların projektörleriyle aydınlattı. Bu arada CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ise, göreve geldiği günden bu yana kentteki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda temizlik ve bakım yaptırmaması tepki çekiyor. Parkın içindeki Rabia heykeline "Ucube şey" diyen Şahin'in, tepkilere rağmen aynı tavrını sürdürmesi dikkat çekiyor.

İYİ PARTİLİ GÜRSES HADDİNİ DAHA ÖNCE DE AŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'ın Rize İkizdere'yi ziyareti sırasında partililerin esnafa saldırmasının ardından, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı İYİ Partili Ahmet Gürses, sosyal medya hesabından, Akşener'i protesto edenlere ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar paylaşarak, "Genel Başkanımızı protesto eden şu tiplere bir bakın. Arap çölündeki deve b..ku sizden daha güzel görünür. Bir poşet makarna daha fazla almak için şu yaptığını malAKlığa" değer mi" diye yazdı.

Gün içerisinde yapılan paylaşıma vatandaşlardan büyük tepki geldi. Bunun üzerine Gürses, çirkin paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırmak zorunda kaldı.

Vatandaşa 15 Temmuz tehdidi VATANDAŞA "15 TEMMUZ" TEHDİDİ

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