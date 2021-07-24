Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemine, tedbir ve yüksek dikkatle, eylül ayında başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."