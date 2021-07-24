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Son dakika: Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik ederek kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

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