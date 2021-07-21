Terör elebaşı Murat Karayılan'dan itiraf! İyice köşeye sıkıştılar

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında etkili sonuçlar alan Mehmetçik teröristlerden temizlediği bölgelerde hummalı bir çalışma yürüterek iş makinalarının da desteğiyle hakim ve stratejik tepelere kalıcı üs bölgeleri kuruyor. Özellikle de Türkiye'ye sızmaların yaşandığı noktalara kurulan üs bölgeleri sayesinde bölgede adeta kuş uçurtmayan Mehmetçiğin harekâttaki başarısı ve kararlılığı terör örgütünü paniğe sevk etti.

Sadece Kuzey Irak'ta değil, Suriye'de de zorlandıklarını anlatan Karayılan, "Afrin, Resulayn, Tel Abyad gibi birçok alan Türkiye'nin hâkimiyeti altına girdi" dedi.