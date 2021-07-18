Son dakika: FETÖ'nün kumpas merkezi ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından gizli kurulan C-5 bürosunun nasıl oluşturulduğu ve hangi faaliyetlerde bulunduğu da deşifre edildi. Ergenekon, Balyoz, Zirve Yayınevi gibi benzeri kumpas operasyonlarının alt yapısı, 2006’dan itibaren FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kurucusu olduğu ‘kumpas’ bürosunda hazırlandı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 4 bin 532 sayfalık gerekçeli kararına, o dönem İstihbarat Daire Şubesi'nde C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer'in yasadışı kurduğu 'C-5' bürosunun nasıl faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgiler damga vurdu.
BAŞINA ANGIN'I GETİRDİ
Yılmazer'in 'kumpas' bürosuna polis memurlarının girmesi yasaktı. Hrant Dink, Rahip Santoro cinayeti, Zirve Yayınevi cinayetleri, Ergenekon ve diğer önemli tüm olaylarla bu büro ilgilendi. Büronun başında komiser rütbesiyle Yılmaz Angın bulunuyordu. Ayrıca Mehmet Akif Yılmaz, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan ve Hamdi Egbatan komiser ve komiser yardımcıları olarak görev yaptı.
22 BİN 219 EVRAK
Büro, Haziran 2006'dan 23 Mayıs 2012'ye kadar illegal bir şekilde çalışma yürüttü. C-5 bürosunun illegal çalıştığı 6 yıllık dönem içerisinde, Dink cinayeti ile ilgili 62, Ergenekon'la ilgili 131, Malatya Zirve Yayıncılık cinayeti ile ilgili 79, helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili 69, aşırı sağ faaliyetler, etnik gerginlikler, milli hassasiyetleri istismar faaliyetleri ile ilgili 21 bin 886 adet olmak üzere 22 bin 219 adet evrakın düşümü yapıldı.
KUMPAS BURADA HAZIRLANDI
Gerekçeli karara göre Haziran 2006'dan itibaren Ergenekon, Balyoz, Zirve Yayınevi gibi benzeri kumpas operasyonları altyapısı bu gizli büroda hazırlandı. Yılmazer'in kurduğu bu bürodan, o dönem amirleri olan ne İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un ne de yardımcıları Necmettin Emre ve Vedat Yavuz'un haberi vardı.
İSTANBUL'DA BAŞLATTI
Yılmazer, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler açığa alınınca yerine atandı. Kurduğu C-5 bürosunda yapılan hazırlıklar ile planlanan Ergenekon operasyonları başlatıldı. Örgüte ait yayın organları eliyle, kamu kurumları, MGK, Başbakanlık, yüksek yargı, Cumhurbaşkanı ve tüm toplumu devlet içinde ulusalcı bir yapılanma olduğuna inandırıldı. Kurumları buna inandırmak için ise bir taraftan Danıştay suikastı, Zirve Yayınevi cinayeti bunların da öncesinde Dink cinayetini gerçekleştirecek kişiler koruyup kollandı.
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