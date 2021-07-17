Son dakika: Osmaniye Kadirli'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 05.03'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. İşte detaylar...
İşte depremin detayları;
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Kadirli (Osmaniye)
Tarih-Saat : 17.07.2021, 05:03:15 TSİ
Enlem : 37.2793 N
Boylam : 36.1925 E
Derinlik : 12.81 km
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini de 4.1 km olarak duyurdu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başkan Erdoğan'dan terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge
- Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?
- ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Okullar ne zaman açılacak 2021? Bu yıl yaz tatili kısa mı sürecek? MEB son dakika açıkladı...
- AÖL 4. dönem sınav tarihi: 2021 AÖL telafi ek sınavı ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir?
- Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...
- Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?
- Tarih belli oldu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2021 açıklandı mı? Tarih belli oldu mu?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? 2021 yeni polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?