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Son dakika: Osmaniye Kadirli'de 3.6 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2021
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Son dakika: Osmaniye Kadirli'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 05.03'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. İşte detaylar...

AFAD'dan elde edilen verilere göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 05.03'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 12.81 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depremin detayları;

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Kadirli (Osmaniye)

Tarih-Saat : 17.07.2021, 05:03:15 TSİ



Enlem : 37.2793 N

Boylam : 36.1925 E

Derinlik : 12.81 km



Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini de 4.1 km olarak duyurdu.

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