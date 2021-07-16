Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kurban Bayramı için flaş uyarı

Son 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin bu süreçte bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardığını söyledi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yollarında da yüksek hızlı trenle (YHT) tanıştığını, hava yollarında yıllık 210 milyona çıkan yolcu sayılarına ulaşıldığını bildirdi.

Bu dönemde 26 olan havalimanı sayısının 56'ya yükseldiğini ifade eden Karaismailoğlu, söz konusu yatırımların seyahat sürelerini kısaltarak, yolculuk tasarrufu sağlayıp vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını anlattı.