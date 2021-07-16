Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Büyükçiftlik-2 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda Urşe Yaylası mevkisinde dün düzenlenen operasyonda, 3 RPG-7 anti tank mühimmatı, RPG-7 anti personel mühimmatı, 7 RPG-7 sevk fişeği, 2 piknik tüpü, çuvalda 3 kilogram gübre, 57 boş biksi PKM mayonu, boş biksi PKM fişeği, boş 4 kalaşnikof şarjörü, 2 hilti ve 2 hilti ucu bulundu.

Bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyon sürüyor.