15 Temmuz'a özel 600 metrelik Türk Bayrağı: Yalova'da şehitleri anma gecesi düzenlendi
Yalova'da 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen yürüyüş büyük bir coşkuya sahne oldu. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi 600 metrelik Türk Bayrağı taşıdı. Tören sonrasında şehitler ve gaziler için dualar edildi.
15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla Yalova Altınova Belediyesi tarafından 600 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilen yürüyüş, büyük bir coşku ile gerçekleşti. Yürüyüşe yüzlerce kişi katılırken, 600 metrelik bayrak havadan böyle görüntülendi.
Düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' coşkulu kalabalık ile birlikte bayram havasında geçti. Belediye binasının önünde başlayan yürüyüşe 7'den 70'e yüzlerce kişi katıldı.
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