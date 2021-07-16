15 Temmuz'a özel 600 metrelik Türk Bayrağı: Yalova'da şehitleri anma gecesi düzenlendi

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla Yalova Altınova Belediyesi tarafından 600 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilen yürüyüş, büyük bir coşku ile gerçekleşti. Yürüyüşe yüzlerce kişi katılırken, 600 metrelik bayrak havadan böyle görüntülendi.