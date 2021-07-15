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Son dakika | MİT'ten PKK'ya operasyon! Örgütün sözde "özel güç" yapısına darbe

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Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Son dakika | MİT'ten PKK'ya operasyon! Örgütün sözde özel güç yapısına darbe

Son dakika haberi... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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