Son dakika | Müsilaj balıkları zehirler mi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklama
Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada "Yüzme suyu alanlarında herhangi bir soruna rastlanmadı. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla denize girebilir, balık yiyebilirler" dedi.
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" dedi.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
Bu süreçte yoğun bir gündem maddesiyle toplantılar gerçekleştirdi. Müsilaja ilişkin çalışmalar sürdürüyorlar. 300 bin lirayı bulan çalışma gruplarına destek verecekler. Önümüzdeki 30-50 yılın çalışmasını yapacağımızı belirtmek isterim. 14 ayrı alt çalışma grubu oluşturmuştuk. Sorumlulukları çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor. 545 atık su arıtma tesisi yerinde incelendi.
"3 YIL İÇERİSİNDE ADIMLARI ATMIŞ OLACAĞIZ"
3 yıl içerisinde adımları atmış olacağız. Adımları atarken denetimlerimiz devam etmekte. 11536 denetim sayısına ulaştık. 2517 noktadan da numune aldık. 175 işletme ve 112 gemiye 23.5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 52 işletmenin faaliyetlerine son verildi. DSİ bölge müdürlüklerince yapay sulak alan süreci oluşturulmaya başlandı.
"TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BALIKÇILARA 4.2 MİLYON LİRA ÖDEME YAPACAK"
Kurulumuz bilimsel, teknik çalışmaların hepsini değerlendiriyor. Örnek uygulamaları yapmaya gayret gösteriyoruz. Küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek 2009 liraya çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılara 4.2 milyon lira ödeme yapacak.
ATILAN ADIMLAR SAYESİNDE MARMARA DENİZİ'NDE MÜSİLAJ YOK DENİLECEK KADAR AZ SEVİYEDE
Sağlık Bakanlığı ile deniz suyu kalitesi ve canlılara ilişkin çalışma yapıldı. Herhangi bir sorun tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girip balıkyiyebilirler. Mart ayında deniz yüzeyindeki müsilaj büyüklüğü 264 hektarken Haziran ayında bu alan 12 bin 741 hektara çıktı. Atılan adımlar sayesinde Marmara Denizi'nde müsilaj yok denilecek kadar az seviyede.
"ATIKSU KAYNAKLI KOKU VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİ TAMAMEN ENGELLEYECEĞİZ"
Gebze Teknik Üniversitesi ile yeni bir temiz üretim tekniği geliştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Bu çalışmamızı şehirlerimizde hızlıca yaygınlaştırarak, atıksu kaynaklı koku ve görüntü kirliliğini tamamen engelleyeceğiz. Bu noktada; sıklaştırılmış denetim çalışmaları başlatıldı. 1 Haziran-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında; Bakanlığımızca yetki devri yapılan kurumlarımız aracılığıyla toplam 4 bin 412 deniz kirliliği denetimi yaptık. 11 gemiye 2.5 milyon lira ceza uyguladık. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'daki 3 fazlı üretim yapan toplam 36 zeytin üretim tesisinden, 25'ini 2 faza geçiş için destekleyeceğiz" diye konuştu.
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