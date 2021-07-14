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Son dakika: Başkan Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali’yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.

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