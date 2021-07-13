Adana'da Türk bayrağına çirkin saldırı! Adliyeye sevk edildi

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolüne getirilen Merve D., "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız" dedi.

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan kadın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.