Son dakika: CHP'li belediyelerden "yandaş"a reklam kıyağı! Okunmayan, satmayan gazetelere inanılmaz kamu kaynağı

Yazılı basın 2020 yılı reklam kullanım verilerine göre, CHP'li belediyeler 2020 yılında ulusal baskıda net satış ortalaması 50 binin altında olan Birgün, Cumhuriyet, Yeniçağ, Karar gibi CHP ve ittifakının yandaşı gazetelere tüm gazetelerde kullanılan ilanların yüzde 56'sını verdi. Gazetelerde yayınlanan CHP'li belediyelerin reklamlarına ilişkin veriler, tüm CHP kaynaklarının tek bir merkezden dağıtıldığını ortaya koydu. Kantar Medya – Adex Basın Ölçüm Araştırması sonuçlarına göre, CHP'nin elindeki tüm belediyelerin senkronize ve özel bir denge gözetilerek CHP yandaşı gazetelere reklam dağıttığı belirlendi. Bu arada reklamlardan aslan payını alan gazetelerin, özellikle CHP'nin piyasaya sürdüğü yalanları organize bir biçimde manşetlerine taşıyarak yalan terörüne çanak tutanlar olması dikkat çekti.