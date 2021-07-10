Başkan Erdoğan, sözünü ettiği 2005 konuşmasında neler demişti? İşte cevabı
Başkan Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretinde "Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Biz ne dedik, ne yaptık, onlar ne dediler, ne yaptılar. Biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız.’’ demişti. İşte Başkan Erdoğan’ın 2005 yılında gerçekleştirdiği o konuşma…
Başkan Erdoğan, bugün Diyarbakır'da yaptığı açıklamada çözüm sürecini belli odakların istismar ettiğini kaydederek, '' Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Biz ne dedik, ne yaptık, onlar ne dediler, ne yaptılar. Biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız. Biz tüm samimiyetimizle barış dedik, kardeşlik dedik, çözüm dedik, adalet dedik, hak dedik, özgürlük dedik, demokrasi dedik. Biz ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asırlık meselelerin çözümüne yöneldik. Peki bunlar, yani terörden beslenenler, terörü destekleyenler, terörü açıkça telin etmekten korkanlar, sırtını size değil de PKK'ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı?" "Gelin bugün hiç eğmeden, bükmeden açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan, yüzü kızarmadan bozuk plak gibi sürekli barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız?" ifadelerini kullandı. Peki, Başkan Erdoğan 2005'te yaptığı konuşmada ne demişti?
İşte Başkan Erdoğan'ın 2005 yılındaki konuşması:
Geçmişte siyasi veya idari bazı hatalar dönem dönem pek çok toplum kesimine yapılmış olabilir. İlla her soruna bir ad koymak da gerekmez, çünkü sorunlar hepimizdir. Ama illa bir ad koyalım diyorsanız Kürt Sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. ''Kürt Sorunu ne olacak?'' diyenlere diyorum ki; bu ülkenin Başbakanı olarak o sorun herkesten önce benim sorunumdur. Tek devlet, tek millet ve tek bayrak prensibi içinde Kürt sorunu da başka sorunlar da göz bebeğimiz cumhuriyetimizin daha çok demokrasi üretmesiyle çözülecektir.
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