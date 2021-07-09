Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ABD'li Bakan Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ABD'li mevkidaşı Janet Yellen ile görüştü.

Elvan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek adına çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:



"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."

FRANSIZ VE GÜNEY KORELİ MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanı Nam-Ki Hong ile görüştü.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Venedik kentinde 3'üncüsü yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Elvan, burada mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu.

Elvan, temaslarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 toplantıları bağlamında Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sn. Bruno Le Maire ile ikili ilişkilerimiz, ekonomi ve iklim değişikliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bir diğer paylaşımında da Güney Koreli mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin bilgi veren Elvan, "G20 Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Venedik'te Güney Koreli mevkidaşım Sayın Nam-Ki Hong ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, ikili ilişkilerimizi ve küresel ekonomik gelişmeleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.