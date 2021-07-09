Bayram tatilinde flaş gelişme! Başkan Erdoğan açıkladı! 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz ile birleşti mi?
Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, şimdiden bayram tatili için plan yapmaya başladı. Bayram için geri sayım başlarken, gözler tatil süresine çevrildi. Cuma namazını Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'nde kılan Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası bayram tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi? İşte cevaplar...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatili hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu sene Kurban Bayramı ile 15 Temmuz (resmi tatil) tarihlerinin yakın olması nedeniyle tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram tatili hakkında açıklama geldi. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi? İşte haberin detayları...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz'un resmi tatil olması ve bayram tatiline yakın tarihte olması nedeniyle, tatil süresinin birleştirilmesi talep ediliyor.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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