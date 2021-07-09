Bayram tatilinde flaş gelişme! Başkan Erdoğan açıkladı! 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz ile birleşti mi?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatili hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu sene Kurban Bayramı ile 15 Temmuz (resmi tatil) tarihlerinin yakın olması nedeniyle tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram tatili hakkında açıklama geldi. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi? İşte haberin detayları...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un resmi tatil olması ve bayram tatiline yakın tarihte olması nedeniyle, tatil süresinin birleştirilmesi talep ediliyor.