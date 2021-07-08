Koronavirüs yasakları kalktı AVM'ler rekor kırdı! Vatandaşlar akın etti

Altaş, şu bilgileri verdi:

"12 Temmuz haftası AVM'lerin gece 23'e kadar, 17-18 Temmuz'a denk gelen hafta sonunda ise gece 24'e kadar açık olması için müracaatlarımızı yaptık. Talebin daha rahat karşılanması için saatlerinin uzatılmasını bekliyoruz."