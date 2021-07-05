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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan halk eğitim merkezi açıklaması

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan halk eğitim merkezi açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, halk eğitim merkezleri hakkında açıklama yaptı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında halk eğitim merkezine dönüştürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, halk eğitim merkezleri hakkında açıklama yaptı.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında halk eğitim merkezine dönüştürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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