Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan halk eğitim merkezi açıklaması
GÜNDEM AA
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, halk eğitim merkezleri hakkında açıklama yaptı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında halk eğitim merkezine dönüştürüyoruz." ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, halk eğitim merkezleri hakkında açıklama yaptı.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında halk eğitim merkezine dönüştürüyoruz." ifadelerine yer verdi.