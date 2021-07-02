3. doz hatırlatma aşısında flaş karar! Kimler hangi koronavirüs aşısını yaptıracak?
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınıyla mücadelede hatırlatma dozu olan 3'üncü aşıların 50 yaş üstüne ve sağlıkçılara uygulanmasına başlandı. 2 doz koronavirüs aşısı yaptıranlar 3. doz için BioNTech veya Sinovac yaptırabilecek. İşte 3. doz ile ilgili merak edilen soruların yanıtları.
İşte koronavirüsle mücadelede elde edilen başarının korunması adına yapılması uzun süredir Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve başvuruları resmen başlayan 3. doz aşıyla ilgili önemli kararlar...
Üçüncü doz aşı süreciyle ilgili merak edilenler şöyle:
HATIRLATMA DOZU
Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.
İKİNCİ DOZDAN SONRA 3 AY
Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başladı. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak. Bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak.
ÜÇÜNCÜ DOZDA AŞI TERCİHİ
Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi. Bu kapsamda vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilecekler.
Hangi aşıyı olmuş olursa olsun hatırlatma dozunda diğer bir markanın tercih edilebileceğine ilişkin merak da böylece giderilmiş oldu.
RANDEVU ALINACAK
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
KOVİD-19 GEÇİRENLER
"Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidildi.
Buna göre, hastalığı geçirmiş olan vatandaşlar hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek.
AŞILAMADA İLK HEDEF 18 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 70'İ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı diğer bir paylaşımda da Türkiye'de 18 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranının yüzde 57'ye ulaştığını duyurdu. Koca, paylaşımında, "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda.
Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" ifadelerini kullandı.
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