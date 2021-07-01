Son dakika: Dışişleri Bakanı KKTC'de | Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz

"CENEVRE BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Cumhurbaşkanı ile baş başa görüştük Başbakanın katılımı ve heyetler arası görüşmeler de yaptık. Cenevre'de sizler de yakından takip ettiniz. Kıbrıs konusunda bir dönüm noktası oldu. Yeni bir dönem başladı.

"BU DEVİR ARTIK KAPANDI"

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini yok sayıyorlar. Egemenlik bana ait, Kıbrıs Türk'ü ben ne kadar istersem o kadar özgür olur dedi resmen. Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz. Rum tarafının çözümsüzlüğü çözüm gibi sunmasını kabul etmiyoruz, bu devir artık kapandı.

"KİMSENİN HAKKINDA GÖZÜMÜZ YOK, HAKKIMIZI DA YEDİRMEYİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel konferans teklifi masadadır. KKTC'nin hakça paylaşım teklifi de geçerlidir. Kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimseye hakkımızı da yedirmeyiz. KKTC'yi her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Garantör ülke olarak da desteklemek en doğal hakkımızdır.