Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'ye gelen Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'yi Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı ile bir araya geldi.
Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşını Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.
Törenin ardından ikili, baş başa görüşmeye geçti.