CHP neden iktidar olamıyor? Kılıçdaroğlu'ndan itiraf geldi: Ankara'da oturup halkın ayağına gitmediği için

"VATANDAŞIN AYAĞINA GİTMEDİK"

Konuşmasında kendilerine yönelik "Bugüne kadar CHP iktidar olamadı" eleştirisinin yöneltildiğini ve bunun doğru olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri için iktidar olamadıkları itirafında bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidar olamamalarının sebebini şu sözlerle anlattı:

MİLLETİ NEREDE BAŞKAN ERDOĞAN ORADA

Başkan Erdoğan, yıllardır gecesini gündüzüne katarak milletinin yanında olmak için yoğun mesai harcadı! 81 ilin tamamını defalarca kez gezen Başkan Erdoğan, vatandaşıyla her alanda buluştu. Halkıyla arasına hiçbir duvar örmeyen Başkan Erdoğan, milletinin derdine derman olmak için tüm imkanları seferber ederek vatandaşın gönlünde taht kurdu.



