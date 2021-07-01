CHP neden iktidar olamıyor? Kılıçdaroğlu'ndan itiraf geldi: Ankara'da oturup halkın ayağına gitmediği için
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklamalar geldi. Sözde Başkan Erdoğan eleştirisi yapmak adına söylediği sözler, CHP'nin neden iktidar olmadığını ortaya koydu. Muhtarlara konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "CHP neden iktidar olamıyor?" sorusuna net yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'da oturup, vatandaşın ayağına gitmedikleri için iktidar olamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki bu sözleri Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin neden yıllardır ülkeyi tek başına yönettiğinin de tablosunu çizdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden iktidar olamadıklarına ilişkin itirafta bulundu.
Samsun'da muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri ve Ankara'da oturup 'gösterişli' sözler sarf ettiklerini belirterek "Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin de sana oy mu vermedi? Oturdun Ankara'da tumturaklı laf ettin, sonra niye oyumuz artmıyor. Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı.
"VATANDAŞIN AYAĞINA GİTMEDİK"
Konuşmasında kendilerine yönelik "Bugüne kadar CHP iktidar olamadı" eleştirisinin yöneltildiğini ve bunun doğru olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri için iktidar olamadıkları itirafında bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidar olamamalarının sebebini şu sözlerle anlattı:
MİLLETİ NEREDE BAŞKAN ERDOĞAN ORADA
Başkan Erdoğan, yıllardır gecesini gündüzüne katarak milletinin yanında olmak için yoğun mesai harcadı! 81 ilin tamamını defalarca kez gezen Başkan Erdoğan, vatandaşıyla her alanda buluştu. Halkıyla arasına hiçbir duvar örmeyen Başkan Erdoğan, milletinin derdine derman olmak için tüm imkanları seferber ederek vatandaşın gönlünde taht kurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
- Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İl il OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz itibarıyla maske takma zorunluluğu bitti mi? Son açıklamalar...
- 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? Sinovac veBioNTech aşı randevusu alma! 50 yaş ve üzeri...
- Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
- Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...