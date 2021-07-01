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CHP neden iktidar olamıyor? Kılıçdaroğlu'ndan itiraf geldi: Ankara'da oturup halkın ayağına gitmediği için

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Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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CHP neden iktidar olamıyor? Kılıçdaroğlu'ndan itiraf geldi: Ankara'da oturup halkın ayağına gitmediği için

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklamalar geldi. Sözde Başkan Erdoğan eleştirisi yapmak adına söylediği sözler, CHP'nin neden iktidar olmadığını ortaya koydu. Muhtarlara konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "CHP neden iktidar olamıyor?" sorusuna net yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'da oturup, vatandaşın ayağına gitmedikleri için iktidar olamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki bu sözleri Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin neden yıllardır ülkeyi tek başına yönettiğinin de tablosunu çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden iktidar olamadıklarına ilişkin itirafta bulundu.

Samsun'da muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri ve Ankara'da oturup 'gösterişli' sözler sarf ettiklerini belirterek "Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin de sana oy mu vermedi? Oturdun Ankara'da tumturaklı laf ettin, sonra niye oyumuz artmıyor. Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı.

"VATANDAŞIN AYAĞINA GİTMEDİK"
Konuşmasında kendilerine yönelik "Bugüne kadar CHP iktidar olamadı" eleştirisinin yöneltildiğini ve bunun doğru olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri için iktidar olamadıkları itirafında bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidar olamamalarının sebebini şu sözlerle anlattı:

MİLLETİ NEREDE BAŞKAN ERDOĞAN ORADA
Başkan Erdoğan, yıllardır gecesini gündüzüne katarak milletinin yanında olmak için yoğun mesai harcadı! 81 ilin tamamını defalarca kez gezen Başkan Erdoğan, vatandaşıyla her alanda buluştu. Halkıyla arasına hiçbir duvar örmeyen Başkan Erdoğan, milletinin derdine derman olmak için tüm imkanları seferber ederek vatandaşın gönlünde taht kurdu.

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