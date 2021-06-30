30 Haziran 2021, Çarşamba
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Yeni normalleşme kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberleri... Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, kronik rahatsızlığı olan, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmaya devam edilecek.

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Giriş Tarihi: 30.06.2021
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Yeni normalleşme kararları Resmi Gazete'de

Koronavirüs kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev yerlerinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.

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