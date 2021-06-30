THY'nin başarısı Fransız basınında! Pandemiye rağmen zirvede

EN İYİ PERFORMANS İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN

İstanbul Havaalanı Mart 2021'de Avrupa'nın en iyi performans gösteren Havalimanı oldu ve 616 kalkış ve varış uçuşu ile Türk Hava Yolları bir basın açıklamasında bulundu.

DÜNYANIN EN İYİ 5 HAVAYOLUNDAN BİRİ OLARAK KENDİNİ KANITLADI

Havacılık sektörü 2020 yılında sert bir darbe almasına ve bugüne kadar ki en ağır kayıplarına maruz kalmasına rağmen, Türk Hava Yolları diğer havayollarına kıyasla iyi bir iş performansı ile öne çıktı. CAPA'ya göre, havayolu şirketi pandemi sırasında Avrupa'nın en işlek havayolu şirketi ve dünyanın en iyi beş havayolundan biri olarak kendini kanıtladı.

"BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı "Birçok adımların yanı sıra, özel personel bizim için bu başarı borcumuz var. Diğer havayolları işten çıkarmalar yapmak zorunda kalırken, bu süreçte meslektaşlarımızdan hiçbiriyle ayrılmadık. Aksine, tüm Türk Hava Yolları çalışanları, rol ve sorumluluklarına bağlı olarak %50'ye varan ücret indirimlerini kabul etmişlerdir. Halkımız arasındaki olağanüstü birlik duygusu, Türk Hava Yolları'nı birbirinden ayıran şeydir: birlikte, bir aile olarak, bu kriz sırasında Türk Hava Yolları ailesinin hiçbir üyesinin geride kalmayacağına karar verdik. Avrupa'nın en iyi performans gösteren ulusal havayolu şirketi olarak başarımız tesadüf değil" diye konuştu.