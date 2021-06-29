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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan gençlere aşı çağrısı

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere aşı çağrısı yaparak, “18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493 bin 124 aşı yapıldı” dedi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan gençlere aşı çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere aşı çağrısı yaptı. Yerlikaya, "Sevgili gençler, YKS 2021 bitti. Şimdi tatil zamanı. Gezmek, eğlenmek hakkınız. Ama önce aşı. 18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493 bin 124 aşı yapıldı. Yüzde 27.5'e ulaştık. Hedefe ulaşmak için Haydi Gençler Aşıya" ifadelerini kullandı.

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