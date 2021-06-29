Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kırgızistan'da
Kırgızistan'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Türkiye olarak kardeş Kırgız halkının huzur, istikrar ve refahına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev ile görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Savunma Bakan Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği başkent Bişkek'te, Kırgızistan Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Omuraliev tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından iki bakan önce baş başa görüştü, sonrasında Bakan Akar heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin başında Akar, ata yurdu Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ortak bağlara vurgu yapan Akar, kardeş ülke olarak nitelendirdiği Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik etti.
Türkiye'nin geçen 30 yıl içinde Kırgızistan'ın kalkınmasına destek verdiğini, bu desteğini bundan sonra da sürdüreceğini aktaran Bakan Akar, "Kırgızistan'ın siyasi istikrarı ve toplumsal huzuru her zaman bizim önceliğimizdir. Türkiye olarak kardeş Kırgız halkının huzur, istikrar ve refahına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Türkiye ve Kırgızistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Omuraliev, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye ziyaretinin ardından sizin ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret bizim için ayrı bir anlam, önem taşıyor" diye konuştu. Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde ikili askeri, güvenlik ve savunma sanayi konularının yanı sıra FETÖ ile mücadelede iş birliğinin ele alındığı belirtildi.
SAVUNMA BAKANI AKAR, SÖNMEZ ATEŞ ANITI'NA ÇELENK KOYDU
Kırgızistan Savunma Bakanlığı ziyaretinin ardından Akar, Zafer Meydanı'na geçti. Saygı duruşunun ardından Akar, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Kırgızları anmak için yapılan Sönmez Ateş Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu sırasında Kırgız askerleri tarafından saygı atışı da yapıldı.
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