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Elazığ Maden'de 4,3 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre: Elazığ'ın Maden ilçesinde sabah saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi gelmedi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Elazığ Maden'de 4,3 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Elazığ'ın Maden ilçesinde sabah saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER

06:44:47 AFAD 36.5013 27.2480 23.49 ML 3.0 - - - - Ege Denizi, 22.77 km. Datça (Mugla) 505844
06:41:55 AFAD 38.5081 39.5690 7.15 Mw 4.3 Türkiye Elazig Maden - - 505843
05:29:12 AFAD 36.3965 27.2095 8.18 ML 1.6 - - - - Ege Denizi, 34.35 km. Datça (Mugla) 505836
05:24:36 AFAD 40.2128 35.4686 10.77 ML 1.8 Türkiye Tokat Zile - - 505842
05:23:25 AFAD 40.2176 35.4645 11.20 ML 1.3 Türkiye Tokat Zile - - 505841
05:21:50 AFAD 40.2286 35.4233 7.49 ML 1.3 Türkiye Yozgat Aydincik - - 505840
05:21:13 AFAD 40.1645 35.3896 13.06 ML 1.0 Türkiye Yozgat Aydincik - - 505839
05:20:29 AFAD 36.5958 27.3135 27.77 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 10.82 km. Datça (Mugla) 505835

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