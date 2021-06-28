28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik toplantı parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşiyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2021
ABONE OL
Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.48'te başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA