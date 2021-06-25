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İstanbul'da dolu yağdı cumartesi ve pazar için uyarı geldi! Meteoroloji'den İstanbul ile Ankara için flaş açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul Silivri'ye dolu yağdı. Silivri'de ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı gerçekleşirken, başkent Ankara'da ise sağanak etkisini gösterdi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar için de önemli uyarılarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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İstanbul'da dolu yağdı cumartesi ve pazar için uyarı geldi! Meteoroloji'den İstanbul ile Ankara için flaş açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak ve dolu uyarılarının ardından Ankara ve İstanbul'da milyonlar şoka uğradı. İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur yağarken Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu vardı.

HAFTA SONU NASIL OLACAK

Cumartesi Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurdun diğer bölgelerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı belirtildi.

Pazar günü için uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'de havanın yağışlı olacağını belirtti. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 31 derece olarak tahmin edildi.

SAATLERCE YAĞACAK

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji bir uyarı daha yayınladı. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat kuvvetli yağış bekleniyor.

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞDI

Silivri'de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar benzin istasyonlarına sığındı.

Silivri Kınalı' mevkiinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı. İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı. Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.
Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik bölgede normale döndü.

ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Başkent'te öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşama olumsuz etkiledi. Özellikle Etimesgut ilçesinde yağan yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Eryaman Mahallesi'nde bazı yollar tamamen suyla kaplandı. Araçlar, suyun içinde güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyu tahliye etmeye çalıştı. İlçede yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Misket büyüklüğünde yayan dolu sonrası yeşil alanlar yer yer beyaza büründü. Yağışın etkisini kaybetmesi ardından belediye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte yollardaki su tahliye edildi.

Meteoroloji, Batı Karadeniz ile Ankara çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte Meteoroloji'nin açıklaması:

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 4 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI KARADENİZ'E UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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