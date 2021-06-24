Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Enselerindeyiz terörü bitireceğiz

"Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde, havada gerekli mücadeleyi vermek suretiyle asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına halel getirmemek, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. Esas olan 84 milyonun birliği, beraberliği. Ayrılık-gayrılık yok, 84 milyon bir ve beraber. Bu birlik çerçevesinde paylaşıp, bölüşüp elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve güvenliğimiz, savunmamız bakımından yapılması gereken ne varsa bunları yerine getireceğiz."