Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'ın provokasyonuna cevap! NAVTEX ilanı...

YUNANİSTAN'DAN PROVOKATİF ADIM

Yunanistan ise mutabakata uymayarak, bu sene için Moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat sahası ilan etti. Türkiye'nin, Moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda Moratoryuma uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.