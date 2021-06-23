Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'ın provokasyonuna cevap! NAVTEX ilanı...
Son dakika haberleri... Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, tatbikat için Ege uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli NAVTEX ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi. A Haber muhabirili Lamia Ayhan Ege Denizi için alınan karar hakkındaki detayları canlı yayında aktardı.
Yunanistan'ın provokatif adımı sonrası Türkiye Ege Denizi'nde NAVTEX ilan etti.
A Haber muhabirili Lamia Ayhan Ege Denizi için alınan karar hakkındaki detayları canlı yayında aktardı.
İŞTE HARİTA
Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, tatbikat için Ege uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli NAVTEX ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi.
YUNANİSTAN'DAN PROVOKATİF ADIM
Yunanistan ise mutabakata uymayarak, bu sene için Moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat sahası ilan etti. Türkiye'nin, Moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda Moratoryuma uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.
TÜRKİYE İLAN ETTİ
Yunanistan'ın Moratoryumu ihlal eden uygulamalarını yakından takip eden Türkiye için mütekabiliyet çerçevesinde, aynıyla mukabele etmek zorunluluğu doğdu. Bunun üzerine Türkiye tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan seyir duyuruları ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi.
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