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YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YKS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında cumartesi tam gün sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış sadece pazar günü tam gün kısıtlama uygulamasına geçilmişti. Bu hafta sonu gerçekleştirilen YKS öncesinde öğrenciler sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26- olacak mı? İşte haberin detayları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidilmişti. 2021 üniversite sınavına katılacak öğrenciler sınav günü kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26- olacak mı? İşte merak edilenler...

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Hemen şunu belirtelim ki, 26 Haziran Cumartesi günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Sokağa çıkma yasağı sadece pazar günleri tam gün olarak uygulanacak. Buna göre, 26 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar günü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2021 YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

2021 YKS TYT AYT NE ZAMAN?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar,SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

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