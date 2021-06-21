YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidilmişti. 2021 üniversite sınavına katılacak öğrenciler sınav günü kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

YKS SINAV GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 26-27 HAZİRAN...

Hemen şunu belirtelim ki, 26 Haziran Cumartesi günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Sokağa çıkma yasağı sadece pazar günleri tam gün olarak uygulanacak. Buna göre, 26 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar günü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.