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15 Temmuz gecesinde saat 02.19 itibariyle alınan 'NATO' kararı

girişiminin olduğu gece saat 02.19 itibarıyla ’nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisi askıya alındı. Saat 02.19 itibarıyla NATO’nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisi, Eskişehir BHHM tarafından askıya alınmıştı. Hazırlık toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerinin tespitinde gerekirse Amerikalılardan yardım alınabileceği konuşulmuştu. NATO’nun hava trafiğiyle ilgili görüntü alma yetkisi askıya alınınca bu durum da zora girmiş oldu. Tüm yaşananların perde arkasını Cumhurbaşkanı 'ın avukatı , “Asırlık Gece” isimli kitabında anlattı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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15 Temmuz gecesinde saat 02.19 itibariyle alınan 'NATO' kararı

Cumhurbaşkanı 'ın avukatı , 15 Temmuz'un kitabını yazdı. FETÖ tarafından gerçekleştirilen girişiminin perde arkasının anlatıldığı "Asırlık Gece", Hüseyin Aydın imzasıyla raflardaki yerini aldı.

NATO'NUN HAVA TRAFİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜNTÜ ALMA YETKİSİ ALINDI

Turkuvaz Kitap'ın yayımladığı "Asırlık Gece"de, 15 Temmuz öncesi ve sonrası derin bir şekilde analiz ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Asırlık Gece" adlı kitabında 15 Temmuz darbe girişiminde 'nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisinin alındığına dikkat çekiliyor:

"Saat 02.19 itibarıyla NATO'nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisi, Eskişehir BHHM tarafından askıya alınmıştı. Hazırlık toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinin tespitinde gerekirse Amerikalılardan yardım alınabileceği konuş̧ulmuştu. NATO'nun hava trafiğiyle ilgili görüntü alma yetkisi askıya alınınca bu durum da zora girmiş oldu."

ÇARPICI SORULARA CEVAP ARANDI

Avukat Hüseyin Aydın tarafından yazılan "Asırlık Gece" kitabı, "Belgeler ve Deliller Işığında " alt başlığını taşıyor.

Kitap, FETÖ'nün sinsice nasıl yapılandığını ve örgütün kritik isimlerinin karanlık gecede üstlendiği görevleri ana hatlarıyla ele alıyor.

Hüseyin Aydın'ın kitabında, "15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlıklar kimler tarafından, nerde ve nasıl yapıldı?" ,"'cüler böyle bir darbe girişimine neden kalkıştı?" , "Darbe saati niye erkene alındı?" , "Darbenin ilk saatlerinde Fetullah Gülen hangi sivil imamla görüştü?" , "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım darbe olduğunu öğrendiklerinde ne konuştular, ne karar aldılar?", "Genelkurmay Karargahı ve diğer karargahlar nasıl işgal edildi?" , "Üst düzey komutanların başına ne geldi?" , "Akıncı Üst Komutanı Hakan Evrim, Fetullah Gülen'le kimi görüştürmek istedi?", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten İstanbul'a intikali nasıl planladı, yol boyunca neler yaşandı?" , "Ankara'yı bombalayan uçaklara kim talimat verdi?", "TRT baskının ve TV'deki darbe bildirisinin arka planında neler yaşandı?" , "Ömer Halisdemir, Semih Terzi'yi nasıl etkisiz hale getirdi?" , "Darbe nasıl bastırıldı, darbeciler hangi koşullarda teslim olmak zorunda kaldı?" , "Darbe başarılı olsaydı nasıl bir Türkiye'ye uyanacaktık?" gibi sorulara cevap aranıyor.

MUHAMMED UZUN / SABAH

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