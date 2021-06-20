15 Temmuz gecesinde saat 02.19 itibariyle alınan 'NATO' kararı

Hüseyin Aydın'ın kitabında, "15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlıklar kimler tarafından, nerde ve nasıl yapıldı?" ,"FETÖ'cüler böyle bir darbe girişimine neden kalkıştı?" , "Darbe saati niye erkene alındı?" , "Darbenin ilk saatlerinde Fetullah Gülen hangi sivil imamla görüştü?" , "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım darbe olduğunu öğrendiklerinde ne konuştular, ne karar aldılar?", "Genelkurmay Karargahı ve diğer karargahlar nasıl işgal edildi?" , "Üst düzey komutanların başına ne geldi?" , "Akıncı Üst Komutanı Hakan Evrim, Fetullah Gülen'le kimi görüştürmek istedi?", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten İstanbul'a intikali nasıl planladı, yol boyunca neler yaşandı?" , "Ankara'yı bombalayan uçaklara kim talimat verdi?", "TRT baskının ve TV'deki darbe bildirisinin arka planında neler yaşandı?" , "Ömer Halisdemir, Semih Terzi'yi nasıl etkisiz hale getirdi?" , "Darbe nasıl bastırıldı, darbeciler hangi koşullarda teslim olmak zorunda kaldı?" , "Darbe başarılı olsaydı nasıl bir Türkiye'ye uyanacaktık?" gibi sorulara cevap aranıyor.