Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8 yıl önce terör örgütüne katılan 1 kişi...

İkna çalışmaları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışması sonucu, 2013 yılında terör örgütüne katılan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 80'e yükseldi.