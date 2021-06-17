17 Haziran 2021, Perşembe
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Türk F-16'ları ve ABD B-52'leri birlikte uçtu

ve ABD arasındaki sıcak gelişmelere bir yenisi daha eklendi. 'nın talebi üzerine harekete geçen 'ları ABD'ye ait B-52 uçaklarına refakat görevi yapıldı.

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Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Türk F-16'ları ve ABD B-52'leri birlikte uçtu

tarafından yapılan çağrıya Türk jetleri karşılık verdi.

'nca ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yapıldığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.

Yapılan açıklamada KC-135R tanker uçağımız ile havada yakıt ikmal desteğinin de yapıldığı belirtildi.

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