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Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kademeli normalleşmeyle ilgili kritik bilgiler veren Başkan Erdoğan, yerli aşı için de geri sayımın başladığına işaret etti. Peki Maskeleri ne zaman çıkaracağız? Tam normalleşme ne zaman? İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası soruları yanıtlarken gündeme ve normalleşme sürecine dair çok önemli bilgiler de verdi. Başkan Erdoğan kendisine yöneltilen "Son dönemde ülkemizde aşılamada bir ivme yakaladık. Kısıtlamalar esnetildi ama tam normalleşme ne zaman olur?" sorusuna bakın nasıl cevap verdi:

Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

YERLİ KORONAVİRÜS AŞIMIZ EKİM GİBİ GELİYOR

Aşılamada bugün (16 Haziran) itibarıyla birinci ve ikinci doz toplamında 37 milyonu geçmiş durumdayız. Birinci dozda 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon aşı yapıldı. Şu an itibarıyla sıkıntımız yok. İyi bir konumdayız.

Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

Çin de Almanya da bize verdikleri sözü yerine getiriyorlar. Aşıları peyderpey gönderiyorlar. Bu arada da bizim yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz.

Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

YOĞUN AŞILAMA BÜYÜ ÖLÇÜDE RAHATLATTI

Bu çalışma da devam ediyor. Bu yoğun aşı süreci de pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. İş öyle bir yere geldi ki Organize Sanayi Bölgelerinde de aşılar yapılıyor.

Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

ÖĞRETMENLERDE DE AŞILAMA HIZLANDI

Öğretmenlerde aynı şekilde aşılar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı herkesi hızla aşılama noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda vefat sayısı ciddi manada azaldı.

Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

MASKEYE GEREK KALMAYAN BİR DÖNEM

Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek. Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim.

Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

"Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir.

Tam normalleşme ne zaman? Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama

Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun.

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