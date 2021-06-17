Son dakika: "10 bin dolar alan siyasetçi" tartışması! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Bakan Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'UN SOYLU'YA MEKTUBU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti.

Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu.

Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra dün (16 Haziran 2021) TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.