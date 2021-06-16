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HDP’li Tahir Tarhan'ın makam aracıyla çarptığı kişi hayatını kaybetti!

Belediye Başkan Yardımcısı 'ın belediyenin makam aracıyla hızla çarpması sonucu yaralanan kişilerden biri hayatını kaybetti. anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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HDP’li Tahir Tarhan'ın makam aracıyla çarptığı kişi hayatını kaybetti!

Belediye Başkan Yardımcısı 'ın 10 gün önce belediyeye ait makam aracıyla çarptığı kişilerden biri yaşam savaşını kaybetti. HDP'li Tarhan, 6 Haziran'da ilçesi girişinde kullandığı 73 SJ 551 plakalı makam otomobiliyle hız sınırını aşarak motosiklete çarpmıştı.

10 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Motosikletteki Mehmet P. ve motosiklet sürücüsü Kamuran N. yaralı olarak kaldırılmıştı. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kamuran P. bugün hayatını kaybetti. anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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