HDP’li Tahir Tarhan'ın makam aracıyla çarptığı kişi hayatını kaybetti!
HDP Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Tarhan'ın belediyenin makam aracıyla hızla çarpması sonucu yaralanan kişilerden biri hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.
HDP Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Tarhan'ın 10 gün önce belediyeye ait makam aracıyla çarptığı kişilerden biri yaşam savaşını kaybetti. HDP'li Tarhan, 6 Haziran'da Cizre ilçesi girişinde kullandığı 73 SJ 551 plakalı makam otomobiliyle hız sınırını aşarak motosiklete çarpmıştı.
10 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI
Motosikletteki Mehmet P. ve motosiklet sürücüsü Kamuran N. yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kamuran P. bugün hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.
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