HDP’li Tahir Tarhan'ın makam aracıyla çarptığı kişi hayatını kaybetti!

10 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Motosikletteki Mehmet P. ve motosiklet sürücüsü Kamuran N. yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kamuran P. bugün hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.