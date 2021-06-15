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Türkiye'de sadece 2 tane var! CHP'li belediyeden adrese teslim ihale

’e bağlı Belediyesi’nin dün düzenlediği ihalede ‘adrese teslim’ skandalı yaşandı. Belediyenin istediği özellikteki konteyner yıkama aracından ’de sadece bir firmada var.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Türkiye'de sadece 2 tane var! CHP'li belediyeden adrese teslim ihale

Belediyesi'nin adrese teslim ihale yaptığı ortaya çıktı. Vinçli konteyner yıkama aracı kiralama ihalesinde aracın 2019 model olması istendi. Söz konusu araç 'de sadece bir firmada bulunuyor. 'nde dün gerçekleşen "Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makine ile Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama" hizmet alımı ihalesinin 'a ait Park Gün ve MCY adlı firmalara verildiği öğrenildi.

İhalede belirtilen şartlar tartışmalara neden oldu. İhalede vinçli konteyner yıkama aracının 2019 model olması istendi. Söz konusu özellikleri taşıyan aracın Türkiye'de sadece iki tane olduğu öğrenildi. İki araca sahip olan firmanın ise Dört Yıldız Grup olduğu kaydedildi.

18 AYDIR HİZMET VERİYOR

Dört Yıldız Grup'a ait tüm firmaların 18 ay içerisinde Edremit Belediyesi'yle iş yaptığı ifade edildi. Firma ismi değişse de aynı kişinin ihaleleri alması dikkat çekti. "Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makine ile Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama" ihalesinin 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsadığı bildirildi.

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