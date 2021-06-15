Türkiye'de sadece 2 tane var! CHP'li belediyeden adrese teslim ihale
Balıkesir’e bağlı Edremit Belediyesi’nin dün düzenlediği ihalede ‘adrese teslim’ skandalı yaşandı. Belediyenin istediği özellikteki konteyner yıkama aracından Türkiye’de sadece bir firmada var.
Edremit Belediyesi'nin adrese teslim ihale yaptığı ortaya çıktı. Vinçli konteyner yıkama aracı kiralama ihalesinde aracın 2019 model olması istendi. Söz konusu araç Türkiye'de sadece bir firmada bulunuyor. Edremit Belediyesi'nde dün gerçekleşen "Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makine ile Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama" hizmet alımı ihalesinin Dört Yıldız Grup'a ait Park Gün ve MCY adlı firmalara verildiği öğrenildi.
İhalede belirtilen şartlar tartışmalara neden oldu. İhalede vinçli konteyner yıkama aracının 2019 model olması istendi. Söz konusu özellikleri taşıyan aracın Türkiye'de sadece iki tane olduğu öğrenildi. İki araca sahip olan firmanın ise Dört Yıldız Grup olduğu kaydedildi.
18 AYDIR HİZMET VERİYOR
Dört Yıldız Grup'a ait tüm firmaların 18 ay içerisinde Edremit Belediyesi'yle iş yaptığı ifade edildi. Firma ismi değişse de aynı kişinin ihaleleri alması dikkat çekti. "Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makine ile Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama" ihalesinin 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsadığı bildirildi.
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