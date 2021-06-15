Türkiye'de sadece 2 tane var! CHP'li belediyeden adrese teslim ihale

İhalede belirtilen şartlar tartışmalara neden oldu. İhalede vinçli konteyner yıkama aracının 2019 model olması istendi. Söz konusu özellikleri taşıyan aracın Türkiye'de sadece iki tane olduğu öğrenildi. İki araca sahip olan firmanın ise Dört Yıldız Grup olduğu kaydedildi.

18 AYDIR HİZMET VERİYOR

Dört Yıldız Grup'a ait tüm firmaların 18 ay içerisinde Edremit Belediyesi'yle iş yaptığı ifade edildi. Firma ismi değişse de aynı kişinin ihaleleri alması dikkat çekti. "Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak, Meydan ve Pazaryerlerinin Makine ile Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama" ihalesinin 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsadığı bildirildi.